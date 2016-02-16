Нафта дорожчає на повідомленнях про переговори Росії та Саудівської Аравії

Нафтові ф'ючерси у вівторок продовжують зростання на оптимізмі інвесторів ринку, що пов'язано з інформацією, що профільні міністри низки країн ОПЕК і Російської Федерації проведуть сьогодні переговори щодо ситуації на ринку нафти ситуації, повідомляє Прайм.

Засідання має відбутися в столиці Катару Досі.

За даними торгів, на 07:42 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш сорту Brent зростала на 3,94% - до позначки в 34,7 долара за барель.

Березневі ф'ючерси WTI також росли - на 4,45% - до 30,75 долара за барель.

Вчора, 15 лютого, у світових засобах масової інформації з'явилися повідомлення з посиланням на джерела, що керівник російського міністерства енергетики Олександр Новак зустрінеться сьогодні з міністром нафти Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі за столом переговорів у Досі.

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За інформацією джерел, до них планує приєднатися міністр нафти Венесуели Эулохио дель Піно.