Shell завершила поглинання британського конкурента

Найбільша в Європі нафтогазова компанія Royal Dutsch Shell і британська BG Group plc завершили процес злиття, повідомляє Газета.ru з посиланням на Market Watch.

За оцінками аналітиків, нова компанія стане другим за ринковою вартістю гравцем на світовому нафтогазовому ринку.

"З 15 лютого BG Group є частиною Royal Dutch Shell. Це злиття об'єднало два портфеля активів світового класу для створення більш конкурентоспроможної компанії. Ми придбали виробничі нафтогазові проекти в різних країнах, включаючи Бразилію та Австралію, і зможемо сформувати більш просту і економічно ефективну компанію. Разом ми зосередимося на нашому основному досвід в глибоководному видобутку і скраплення природного газу", - сказав керівник Shell Бен ван Берден.

У листопаді австралійська комісія по захисту споживачів і конкуренції (ACCC) нарешті схвалила операцію нафтогазової компанії Royal Dutch Shell із купівлі свого британського конкурента BG Group plc за 70 мільярдів доларів. Це рішення кілька разів переносилося у зв'язку з побоюваннями регулятора.

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Shell досягла угоди про покупку BG Group на початку квітня 2015 року, угода має завершитися на початку наступного року. Після схвалення з боку Австралії Shell і BG залишилося отримати дозвіл від антимонопольного органу.

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Керівництво Shell розраховує, що об'єднання дозволить створити провідного світового виробника СПГ. До 2018 року об'єднані потужності компаній з виробництва СПГ складуть 45 мільйонів тонн на рік проти потужностей Shell в 2014 році в 26 мільйонів тонн.