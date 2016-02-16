У Міненерговугілля назвали терміни відновлення експорту електроенергії до Білорусі та Молдови

Україна в березні 2016 року після річної перерви планує відновити експорт електроенергії в Білорусь і Молдову, сказав на прес-конференції в Києві заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Олександр Светелік.

"У березні будемо пробувати відкрити експортний потенціал в Білорусь і Молдову", - сказав Светелік.

При цьому заступник міністра зазначив, що відновлення постачання електроенергії до цих країн залежатиме від цінової пропозиції України.

"Ціна у нас на ринку дуже висока, а там попит на більш низьку ціну", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, глава Міністерства енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин допускає можливість введення пільг для експортерів електроенергії на її придбання у державного підприємства "Енергоринок".

За словами Демчишина, введення пільгової ціни для експортерів електроенергії дозволить їм встановити конкурентоспроможну ціну на європейських ринках, оскільки зараз вартість електроенергії в Україні вище.

На тлі дефіциту вугілля для теплоелектростанцій Україна протягом 2015 року скоротила валютну виручку від експорту електроенергії в 3,2 рази порівняно з попереднім роком – до 150,1 мільйона доларів з 487,2 мільйона доларів.

Експортом української електроенергії займаються компанія ДТЕК Ріната Ахметова, "Донбасенерго", "Закарпаттяобленерго" та "ЕРУ Трейдинг".