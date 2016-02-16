"Нафтогаз" відмовив "Газпрому" в оформленні балансування газу, закупленого Україною

НАК "Нафтогаз України" запропонувала привести неврегульоване контрактом питання обліку балансування газу у відповідність до стандартної європейської практики, говориться в повідомленні компанії.

У компанії нагадали, що таку пропозицію було вперше зроблено "Нафтогазом" влітку 2014 року і на даний момент вона знаходиться на розгляді Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма.

"Балансувальний газ утворюється у зв'язку з технічними особливостями транспортування газу, в результаті яких обсяги газу, що увійшли в систему, не відповідають обсягам, переданим в сусідні ГТС в кожному періоді з точністю до кубометра. Ці балансувальні обсяги можуть становити до кількох відсотків від сумарного обсягу протранспортованого за період", - пояснили в "Нафтогазі".

Зустрічна претензія "Газпрому", як зазначили в компанії, стосується 5 мільйонів кубометрів балансування газу, що утворився протягом чотирьох місяців 2014 року, в період, коли "Нафтогаз" не імпортував російський газ для України.

"Обсяг, протранспортований Україною до країн ЄС протягом цих місяців, склав 17,42 мільярда кубометрів. Таким чином, неврегульованим залишається питання щодо 0,03% обсягу протранспортованого", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в компанії, європейська практика балансування передбачає залік цих обсягів сторонами в періоді, наступному за звітним.

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"Газпром", у свою чергу, наполягає на сплаті "Нафтогазом" штрафних санкцій за балансувальний газ, що утворився наприкінці кожного місяця, в якому не здійснювався імпорт російського газу для України. До вирішення спору обсяги балансування газу враховуються "Нафтогазом" як газ, що належить "Газпрому", - підкреслили в компанії.

"Та ж невизначеність щодо балансування газу існувала в попередні роки, коли під тиском російської сторони "Нафтогаз" був змушений викуповувати ці обсяги. "Нафтогаз" розраховує на те, що сторони знайдуть можливість врегулювати спірні питання у відповідності з європейськими стандартами роботи газового ринку, в т. ч. через суд", - додали в компанії.

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Як повідомляв УНІАН, російський монополіст "Газпром" звинуватив "Нафтогаз України" у "несанкціонованому осіданні" на території України обсягів газу на суму 5,861 мільйона доларів.