Росія і Саудівська Аравія домовилися заморозити видобуток нафти

11:40, 16 лютого 2016
Енергетика
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Країни домовилися про замороження нафтовидобутку на рівні 11 січня.

REUTERS

Керівник Міненерго Росії Олександр Новак та міністр нафти і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі досягли домовленості про замороження нафтовидобутку на рівні 11 січня, повідомляє Bloomberg.

Голова російського Міненерго прибув до столиці Катару Доха і проводить зустріч з представниками країн, які входять до складу ОПЕК. У зустрічі беруть участь міністри нафти та енергетики Катару, Венесуели і Саудівської Аравії.

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Раніше, 15 лютого, стало відомо про наміри Саудівської Аравії і Венесуели зустрітися з Новаком, після чого нафтові котирування продемонстрували значне зростання. На даний момент барель нафтової суміші марки Brent на Лондонській біржі перевищила позначку в 35 доларів і станом на 11:40 торгується в районі 34,21 долара.

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Зазначається, що в Ер-Ріяді раніше заперечували можливість скорочення виробництва нафти заради зростання світових цін, вказуючи на те, що ринок має впоратися із ситуацією, що склалася, шляхом саморегуляції.

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