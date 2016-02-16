"Надра України" стурбована затягуванням у суді процесу повернення частки в Сахалінському родовищі

Національна акціонерна компанія «Надра України» стурбована затягуванням в Київському апеляційному госпсуді процесу повернення частки в Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.), право власності на яку раніше мала компанія «Голден Деррік», повідомляє прес-служба.

«Повернення частки «Надра України» може затягнутися через судову експертизу», - підкреслили в компанії.

Згідно з повідомленням, 18 лютого о 10:30 в Київському апеляційному господарському суді буде розглянута апеляційна скарга заступника прокурора Києва на рішення госпсуду Києва від 22 червня 2015 року, яким було відмовлено в задоволенні позову про визнання права власності на частку в спільній діяльності на Сахалінському родовищі.

Заступник прокурора Києва подав позов в інтересах «Надра України» до учасників договору про спільну діяльність - «Голден Деррік», «Девон» і компанії «КК Укрнафтобуріння».

Незважаючи на відкриття апеляційного провадження ще 22 липня минулого року, Київський апеляційний господарський суд досі не розглянув справу. Як відомо, неодноразово змінювався склад судової колегії за клопотанням відповідачів, а також заявлялися різного роду клопотання про призначення судових експертиз.

Юристи не бачать доцільності в призначенні економічної експертизи (предмет: яким чином НАК обчислює розмір частки, на яку просить визнати право власності), оскільки судовий позов передбачає повернення лише раніше відчуженої частки, розмір якої вказаний в договорі купівлі-продажу.

У компанії повідомили, що 9 лютого невідома компанія «Авант трейд лімітед» перерахувала «Надра України» 5,950 млн грн. У призначенні платежу зазначається, що це добровільне відшкодування збитків, заподіяних розірванням договору купівлі-продажу між «Надра України» і «Голден Деррік» за рішенням господарського суду Києва у справі №910/19411/14.

При цьому в рішенні господарського суду Києва у справі №910/19411/14 не міститься вимог про відшкодування суми збитків з «Голден Деррік.

Водночас, у «Надра України» зазначають, що 9 лютого компанія повернула «Авант трейд лімітед» вищевказану суму як помилково перераховану, оскільки між «Авант трейд лімітед» і НАК «Надра України» відсутні будь-які юридичні зобов'язання.

«І ніяких угод НАК «Надра України» з «Авант трейд лімітед» не укладала», - уточнили в компанії.

Раніше «Надра України» за допомогою судів підтвердила своє право власності на одну з трьох часток у Сахалінському газовому родовищі, які раніше були незаконно передані у власність «Голден Деррік».

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекти на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій «Надра України» належать державі в особі Державної служби геології та надр.

За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів, у 2000 та 2003 роках НАК «Надра України» уклала ряд договорів про спільну діяльність на Сахалінському родовищі. У 2012-2013 роках колишнє керівництво "Надра України" продало фірмі «Голден Деррік» свої частки відразу за трьома договорами. При цьому за жодним із договорів компанія повністю не розрахувалася, що дозволило розірвати їх і повернути активи державі.