"Нафтогаз" вивчає можливість імпорту газу з LNG-терміналів у Польщі та Литві

Найбільша в Україні державна енергокомпанія "Нафтогаз України" вивчає можливість імпорту природного газу з LNG-терміналів у Польщі та Литві, говориться в проспекті євробондів України, розміщеного на сайті Ірландській фондовій біржі.

"LNG може стати новим джерелом поставок газу для України. Враховуючи поточне становище Туреччини, яка забороняє проходження LNG -танкерів через Босфор, транзитні маршрути такого газу для України можуть пройти через країни чорноморської зони. Альтернативною можливістю є подача газу з терміналів в Польщі та Литві", - йдеться в документі.

На сьогоднішній день, як зазначається у проспекті євробондів, "Нафтогаз" вивчає всі можливі шляхи поставок скрапленого газу в Україну.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації - до 6,1 мільярда кубометрів, що є історичним мінімумом. У 2014 році закупівлі газу становили 19,6 мільярда кубометрів.

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Україна в 2016 році планує скоротити імпорт природного газу порівняно з 2015 роком на 20-30% - до 11-13 мільярдів кубометрів з 16,4 мільярда кубометрів і здійснювати закупівлі переважно за реверсною схемою у країнах Євросоюзу.