В Україні до середини року можуть з'явитися дві окремі компанії з управління ГТС

Україна розраховує до червня 2016 року завершити реформу управління своєю газотранспортною системою, що приведе до створення двох окремих компаній з управління магістральними газопроводами та підземними сховищами газу, і, як очікується, відкриє шлях для залучення західного інвестора до модернізації газотранспортної інфраструктури країни, побудованої за часів СРСР.

Про це йдеться в проспекті євробондів України, розміщеному на сайті Ірландської фондової біржі.

«Поділ оператора газотранспортної системи, як очікується, буде завершено в червні 2016 року», - йдеться в документі.

При цьому, згідно з проспектом, іноземними консультантами Україні було запропоновано дві моделі реформи управління ГТС.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України, який передбачає залучення європейських та американських інвесторів до управління українською ГТС.

Як очікується, конкурс на залучення інвесторів буде прозорим, а вимогою до його учасників стане представлення всієї інформації про структуру власності та всіх бенефіціарів. Крім того, компанія, яка виграє конкурс, буде зобов'язана кожні 5 років звітувати перед парламентом про виконану роботу.

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Також, згідно із законом, ГТС і газові сховища залишаться на 100% у державній власності. При цьому операторська компанія, якою й будуть керувати інвестори, контролюватиметься виключно державою – 51% її акцій належатиме державі, 49% - ЄС або США.

Протягом 2015 року в Україні працювала група експертів Світового банку, які до кінця січня 2016 року повинні були представити модель реформування газотранспортної системи України для залучення західного інвестора до її модернізації та управління.