У Росії уточнили умови замороження рівня видобутку нафти: "Якщо інші приєднаються"

Саудівська Аравія, емірат Катар, Венесуела і Росія готові заморозити видобуток нафти на рівні січня 2016 року в тому випадку, якщо інші нафтовиробники приєднаються до цієї ініціативи.

Таке повідомлення зробила прес-служба Міністерства енергетики РФ за підсумками переговорів у Досі (столиця Катару), передає Прайм.

"За підсумками зустрічі чотири країни – Росія, Саудівська Аравія, Катар та Венесуела – готові заморозити видобуток нафти на рівні січня, якщо інші виробники приєднаються до цієї ініціативи", - наводить прес-служба відомства заяву голови Міненерго РФ Олександра Новака.

Міністри енергетики РФ і ряду країн ОПЕК за підсумками переговорів у столиці Катару Досі домовилися заморозити видобуток нафти, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на міністра енергетики Катару Мохаммед Салех аль-Сада. Видобуток буде стабілізований на рівні 11 січня, повідомив пізніше агентству міністр нафти Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі. Він уточнив, що Саудівська Аравія також погодилася з цим рішенням.

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Як повідомляє RNS з посиланням на міністра нафти Венесуели Евлохво дель Піно, завтра, 17 лютого, відбудеться новий раунд переговорів щодо видобутку нафти між ключовими гравцями ринку, у ньому візьмуть участь представники Іраку та Ірану.