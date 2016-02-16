"Енергоатом": Збільшення експорту електроенергії дозволить уникнути розвантаження блоків

Заступник директора центру з впровадження нової моделі ринку ДП "Енергоатом" Петриковець Костянтин заявив, що його компанія виступає за розширення експортних поставок електроенергії з України.

"Вся країна відчує позитивний вплив від збільшення експорту. Експорт - це додатковий обсяг виробництва, додаткові надходження валюти, робочі місця. Зараз всі виробники змушені знижувати потужність, що економічно цілком неефективно. Недозавантаження атомних блоків через балансові обмеження становить 1 300-1 500 МВт. Важка ситуація в тепловій генерації", - заявив Петриковець.

Втім, для того щоб конкурувати на європейському ринку необхідно знайти можливість знизити експортні ціни, каже Петриковець, оскільки сьогодні вони занадто високі.

"У лютому на Угорській біржі електроенергія коштувала 24 - 35 євро/Мвт-год. Це нижче, ніж ціна закупівлі в Україні, тобто наша електроенергія вже не конкурентна. Сьогодні було б доцільно не застосовувати дотаційні сертифікати відносно тієї електроенергії, яка йде на експорт. Міністр енергетики оголосив, що зараз розглядається питання щодо пільгових тарифів для придбання електроенергії у держпідприємства "Енергоринок" для подальшого експорту, я думаю, це дуже правильний підхід. І головне нам не доведеться зупиняти енергоблоки", - сказав представник "Енергоатому".

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Нагадаємо, що останнім часом в Україні склався профіцит електроенергії, з-за якого "Енергоатом" змушене розвантажує свої енергоблоки. Також щодня в доступному резерві знаходиться від 20 до 30 енергоблоків українських ТЕС.

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Таке різке падіння споживання електроенергії викликане істотним зниженням промислового виробництва, а також припиненням поставок електроенергії до Криму.