Reuters дізнався реакцію Ірану на домовленості про замороження видобутку нафти

Іран обговорить замороження виробництва нафти, коли рівень видобутку досягне передсанкційних рівнів, сказав високопоставлене іранське джерело, повідомляє Reuters.

Воно додало, що ситуація в Ірані повністю відрізняється від ситуації в інших нафтовидобувних країн, які видобували в останні роки сировину на піках.

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Нагадаємо, міністри нафтової промисловості Саудівської Аравії, Венесуели і Катару і міністр енергетики Росії у вівторок домовилися заморозити видобуток нафти на рівні січня 2016 року, повідомили міністри після зустрічі в Досі.