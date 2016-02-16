Reuters дізнався реакцію Ірану на домовленості про замороження видобутку нафти
15:47, 16 лютого 2016Енергетика
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Іран обговорить замороження видобутку нафти, коли його виробництво досягне передсанкційних рівнів - джерело.
REUTERS
Іран обговорить замороження виробництва нафти, коли рівень видобутку досягне передсанкційних рівнів, сказав високопоставлене іранське джерело, повідомляє Reuters.
Воно додало, що ситуація в Ірані повністю відрізняється від ситуації в інших нафтовидобувних країн, які видобували в останні роки сировину на піках.
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Нагадаємо, міністри нафтової промисловості Саудівської Аравії, Венесуели і Катару і міністр енергетики Росії у вівторок домовилися заморозити видобуток нафти на рівні січня 2016 року, повідомили міністри після зустрічі в Досі.
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