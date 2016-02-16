"Це не оголошення війни Газпрому": Єврокомісія затвердила концепцію енергобезпеки

Єврокомісія представила ключові законодавчі поправки для створення Енергосоюзу ЄС. Якщо поправки будуть схвалені, Брюссель зможе отримати доступ до контрактів «Газпрому» з європейськими споживачами і повністю контролювати процес укладання міжурядових угод в енергетичній сфері, пише «Коммерсантъ».

Єврокомісія опублікувала поправки до директиви про обмін інформацією про міжнародні правові угоди у сфері енергетики, а також директиву про безпеку газових постачань.

Віце-президент ЄК Марош Шефчович підтвердив, що за новими поправками Єврокомісія отримає право оцінки не тільки міжурядових угод, але й комерційних контрактів на поставку газу з-за меж ЄС. Це буде стосуватися контрактів, які забезпечують понад 40% споживання в будь-якій країні ЄС. На практиці під такий критерій підпадають тільки контракти «Газпрому» в Центральній та Східній Європі. Законодавчі зміни ще має схвалити рада голів держав ЄС, а потім Європарламент.

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Однак публічно представники Єврокомісії стверджують, що ці заходи не спрямовані виключно проти «Газпрому». «Ідея, що весь цей пакет заснований на питаннях щодо «Газпрому»,— це безумовно не так. Ми працювали над ним протягом кількох років»,— заявив Марош Шефчович.

Ініціатива щодо створення Енергосоюзу ЄС була представлена навесні 2014 року на тлі українського кризи, причому тоді Єврокомісія не приховувала, що загроза перебоїв з постачаннями газу з Росії є основним тригером створення Енергосоюзу.

"Це не оголошення війни "Газпрому",— заявив єврокомісар з енергетики Мігель Аріас Каньєте. При цьому він визнав, що Єврокомісія «хоче створити умови для підтримки комерційних контрактів на поставки газу в ЄС, вигідні для європейських споживачів» і «винести уроки з газових криз 2006 і 2009 року». Мова йде про проблеми з транзитом газу через Україну, провину за які Єврокомісія завжди традиційно покладала на «Газпром».