Прем'єр сподівається відсудити у "Газпрому" $22,7 мільярда - очікує позитивного рішення до кінця року

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сподівається, що до кінця року Стокгольмський арбітраж ухвалить рішення за двома позовами до «Газпрому» на користь НАК «Нафтогаз України», яка вимагає від російського газового монополіста 22,7 млрд дол.

Про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час звіту уряду у Верховній Раді.

«Україна ще минулого року почала судові суперечки проти російського «Газпрому» за двома контрактами. Перший - це контракт купівлі-продажу (російського газу - УНІАН): Україна вимагає від Російської Федерації 14,5 млрд дол. Другий - це транзитний контракт, згідно з яким Україна вимагає від російського "Газпрому" 8,2 млрд дол.», - сказав Яценюк.

«Позови розглядаються у Стокгольмському арбітражному суді. Я не хочу забігати наперед, але сподіваюся, що до кінця поточного року відповідні рішення Стокгольмським арбітражним судом буде винесено на нашу користь, тому що у нас правильна позиція», - додав прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» до 9 жовтня 2016 року має надати у Стокгольмський арбітраж відповідь на позовні вимоги НАК «Нафтогаз України», які українська енергокомпанія подала у 2015 році, прагнучи внести зміни до газових контрактів від 2009 року.

У жовтні 2014 року «Нафтогаз України» звернувся до Стокгольмського арбітражу для перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також для компенсації коштів за недостатні обсяги його прокачування через Україну.

У червні 2014 року компанія «Нафтогаз України» також подала позов до російського газового монополіста «Газпрому» до Арбітражного інституту при Торговій палаті Стокгольма. Крім перегляду ціни на російське паливо, яка різко зросла з другого кварталу 2014 року більш ніж на третину - до 485 дол. за 1 тис. кубометрів, у позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.

Україна хоче переглянути у цілому умови газового контракту з «Газпромом» від 2009 року.