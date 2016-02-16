"Північний потік-2" позбавить Україну, Словаччину і Польщу мільярдів прибутку від транзиту російського газу – Яценюк

Про це він сказав під час звіту уряду у Верховній Раді України.

«Що означає будівництво «Північного потоку» для України і Європи в цілому? Російська мета полягає в наступному: здати на металобрухт українську газотранспортну систему, обійти Україну, позбавити Україну, Словаччину і Польщу мільярдних доходів від транзиту газу і фактично створити ще одну монополію на енергетичному ринку Європейського Союзу», - заявив Яценюк.

Прем'єр-міністр нагадав, що закликав країни - члени Євросоюзу до блокування будівництва другої гілки газопроводу «Північний потік».

Як відомо, проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток морського газопроводу сукупною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря.

На початку вересня 2015 року «Газпром», Shell, OMV, E.On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2». У жовтні президент Росії Володимир Путін особисто дав старт будівництву газопроводу «Ухта – Торжок-2», який забезпечить поставки газу газопроводом «Північний потік-2» для поставок газу з Росії до Європейського Союзу в обхід України.

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Європейський парламент 21 січня 2016 року прийняв резолюцію, в якій закликав країни - члени Європейського Союзу не допустити будівництва газопроводу «Північний потік-2», а також повністю використати транзитний потенціал України, через територію якої щорічно до Європи поставляється близько 40% від загального обсягу російського газу.