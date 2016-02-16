"Газпром" у 2015 році поставив окупованим територіям Донбасу 1,7 мільярда кубів газу

Російський газовий монополіст «Газпром» у 2015 році поставив 1,727 млрд кубометрів природного газу підконтрольним проросійським сепаратистам територіям Донбасу. Про це йдеться у річному звіті російської компанії.

Згідно зі звітом, «Газпром» у 2015 році поставив Україні 7,827 млрд куб. м природного газу.

При цьому, за даними держкомпанії «Укртрансгаз», імпорт газу з РФ у 2015 році становив 6,1 млрд куб. м.

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Як повідомляв УНІАН, 26 червня 2015 року очільник «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що «Газпром» звернувся до НАК «Нафтогаз України» з пропозицією, щоб компанія-трейдер підписала угоду про постачання газу на окупований Донбас.

Також він заявив, що борг «Нафтогазу України» за поставки газу в обсязі 704 млн кубометрів на тимчасово окупований Донбас становить 212 млн дол. За його словами, компанія нарахувала борг України за поставки газу на непідконтрольні території у період з 19 лютого по 26 червня 2015 року.

20 лютого прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія почала поставляти газ на Донбас «на підставі звернення газових структур «невизнаних республік».

Україна відмовилася оплачувати ці поставки.