UKOG досягла стійкого потоку нафти поблизу Лондона – акції компанії злетіли на 77%

Компанія UK Oil and Gas Investments (UKOG) оголосила, що досягла істотного потоку нафти на родовищі біля аеропорту Гатвік в 50 кілометрах від Лондона. Про це повідомляє Financial Times.

UKOG протягом семи годин фіксувала стійкий потік нафти обсягом 463 бареля на добу. Компанія найближчим часом запустить процес отримання ліцензій, щоб почати промисловий видобуток на родовищі, сказано в прес-релізі UKOG. Акції UKOG після повідомлення про стабільний потік нафти зросли на 77%.

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UKOG оголосила про знайдену недалеко від Лондона нафту в квітні 2015 року. Виконавчий директор компанії Стівен Сандерсон говорив, що за рахунок цього родовища до 2030 року можна буде покрити від 10% до 30% потреб Великобританії в нафті, передає Slon.ru.

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Виявлене в аеропорту Гатвік родовище – найбільше з відкритих у Британії за останні 30 років. Його запаси оцінюються в 50-100 млрд барелів.