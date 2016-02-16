"Нафтогаз": транзит російського газу через Україну з 2020 року буде найдешевшим у Європі

Вартість послуги з транзиту російського газу через територію Україну з 2020 року буде найнижчою в Європі, а вартість транспортування вуглеводнів по «Північному потоку» значно вищою, повідомив директор з розвитку бізнесу «Нафтогазу України» Юрій Вітренко на своїй сторінці в Facebook.

«Виступав сьогодні (16 лютого – УНІАН) на одній з основних виставок для європейської енергетичної індустрії. Обговорювали в тому числі і «Північний потік-2». Довелося розвінчувати чергові міфи про переваги цього газопроводу в обхід України», - написав Вітренко.

За його словами, існують міфи про те, що цей проект «Газпрому» економічно обґрунтований, і що він дасть змогу російській компанії не платити підвищені тарифи за транзит газу через територію України.

«Показав на цифрах, що вартість транспортування газу з Росії до Німеччини через «Північний потік-2» буде істотно вищою, ніж через територію України, Словаччини та Австрії. Також показав (і пояснив чому), що вартість транзиту через Україну для «Газпрому» підвищиться якраз на період до кінця 2019 року, тобто в межах існуючого контракту з «Газпромом» (на що у нас є право за цим же контрактом), а з 2020 року транспортні тарифи знижуються в 9 разів, і тому транзит газу через Україну буде найдешевшим у Європі», - додав Вітренко.

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Як відомо, проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток морського газопроводу сукупною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря.

На початку вересня 2015 року «Газпром», Shell, OMV, E.On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2». У жовтні президент Росії Володимир Путін особисто дав старт будівництву газопроводу «Ухта – Торжок-2», який забезпечить поставки газу по газопроводу «Північний потік-2» для поставок газу з Росії до Європейського Союзу в обхід України.

Європейський парламент 21 січня 2016 року прийняв резолюцію, в якій закликав країни - члени Європейського Союзу не допустити будівництва газопроводу «Північний потік-2», а також повністю використати транзитний потенціал України, через територію якої щорічно до Європи поставляється близько 40% від загального обсягу російського газу.

Україна в односторонньому порядку підвищила для компанії «Газпром» вартість послуги з транзиту російського газу в ЄС на 50%.