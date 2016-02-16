Азербайджан не підтримає замороження видобутку нафти, про яке домовилися РФ і Саудівська Аравія

Азербайджан не розглядає можливість замороження виробництва нафти на січневих рівнях, про яке домовилися учасники зустрічі нафтовидобувних країн у Досі.

"У нас замороження виробництва нафти не планується", - сказав Reuters заступник міністра енергетики Азербайджану Натіг Аббасов.

Міністри нафтової промисловості Саудівської Аравії, Венесуели, Катару та міністр енергетики Росії у вівторок домовилися заморозити видобуток нафти на рівні січня 2016 року, повідомили міністри після зустрічі в Досі.

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Іран повідомив, що обговорить замороження виробництва нафти, коли його рівень видобутку досягне передсанкційних рівнів.