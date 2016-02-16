Азербайджан не підтримає замороження видобутку нафти, про яке домовилися РФ і Саудівська Аравія
Міністри нафтової промисловості Саудівської Аравії, Венесуели, Катару та міністр енергетики Росії домовилися заморозити видобуток нафти на рівні січня 2016 року.
Азербайджан не розглядає можливість замороження виробництва нафти на січневих рівнях, про яке домовилися учасники зустрічі нафтовидобувних країн у Досі.
"У нас замороження виробництва нафти не планується", - сказав Reuters заступник міністра енергетики Азербайджану Натіг Аббасов.
Міністри нафтової промисловості Саудівської Аравії, Венесуели, Катару та міністр енергетики Росії у вівторок домовилися заморозити видобуток нафти на рівні січня 2016 року, повідомили міністри після зустрічі в Досі.
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Іран повідомив, що обговорить замороження виробництва нафти, коли його рівень видобутку досягне передсанкційних рівнів.