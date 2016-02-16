Нафтові домовленості РФ і країн ОПЕК: Ірак і Кувейт готові підтримати, Іран – проти

Ірак готовий заморозити видобуток нафти на січневому рівні, якщо така угода буде укладена країнами, які входять в ОПЕК, і країнами поза організацією.

Про це у вівторок Reuters заявило джерело в іракському міністерстві нафти, передає РБК.

«Ірак згодний з будь-яким рішенням, яке підтримає ціни на нафту», — сказав співрозмовник агентства.

Джерело агентства Bloomberg в Кувейті заявило, що цей член ОПЕК також згоден заморозити видобуток нафти на рівні в 3 млн бар. в добу.

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У вівторок, 16 лютого, представники Росії, Саудівської Аравії, Катару і Венесуели домовилися заморозити видобуток нафти на рівні, зафіксованому 11 січня 2016 року. Російський міністр енергетики Олександр Новак уточнив, що реалізація цієї угоди відбудеться, «якщо інші виробники приєднаються до цієї ініціативи».

Іранський міністр нафти Біджан Занганех, коментуючи домовленості про замороження, заявив, що його країна не погодиться на скорочення своєї частки на ринку, додавши, що підсумки переговорів Росії і членів ОПЕК «необхідно розглянути і вивчити».