Нафта трохи дорожчає в надії, що угода про заморожування видобутку запрацює

Ціни на нафту зростають, оскільки інвестори сподіваються, що інші виробники нафти приєднаються до угоди чотирьох держав про заморожування видобутку.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,24 до $32,42 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,10 до $29,14.

Міністри нафтової промисловості Саудівської Аравії, Венесуели, Катару і міністр енергетики Росії у вівторок домовилися заморозити видобуток нафти на рівні січня 2016 року, повідомили міністри після зустрічі в Досі. Ці країни готові заморозити видобуток, якщо те ж зроблять інші виробники.

Іран обговорить цю пропозицію, коли його видобуток досягне передсанкційних рівнів, сказало високопоставлене іранське джерело, пише Рейтер.

"Ринок розуміє, що це не погана, але й не така гарна новина, як він сподівався", - сказав аналітик OptionsXpress в Сіднеї Бен Ле Брюн.

Підтримання видобутку на рівні січня не матиме великого впливу на світовий ринок нафти, на якому цього року очікується надлишок у 600.000 барелів на добу, написали у звіті аналітики FGE.

"Ця угода може відкрити шлях до подальших дій, якщо Саудівська Аравія, інші країни ОПЕК і Росія визнають їх необхідними", - йдеться у звіті.

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Видобуток у Саудівській Аравії протягом 2015 року був стабільним на рівні трохи вище 10 мільйонів барелів на добу, тому "все, чого вдалося добитися, це згоди продовжувати в тому ж дусі", йдеться в звіті Phillip Futures.

Запаси нафти в США минулого тижня, на думку опитаних аналітиків, зросли на 3,9 мільйона барелів до 505,9 мільйона.