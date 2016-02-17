Провідні інвестбанки світу скептично оцінили домовленість Росії та країн ОПЕК

Росія і країни ОПЕК домовилися у вівторок заморозити рівень видобутку нафти. Агентство Reuters зібрало коментарі західних банків про перспективи впливу досягнутих домовленостей на ринок нафти.

У Goldman Sachs припускають, що угода між Росією і країнами ОПЕК не матиме значного впливу на нафтовий ринок. «Деталі цієї угоди припускають, що таке заморожування не буде мати великого впливу на ринок нафти, поки залишається непевність, яка може матеріалізуватися», — наводить агентство коментар банку.

Deutsche Bank також вважає, що угода матиме слабкий вплив на ринок. «Мало того, що розмови перейшли від скорочення видобутку лише до заморожування, ця пропозиція ще виходить від виробників нафти, які в жодному разі не збиралися нарощувати обсяги видобутку (Росія, Венесуела, Саудівська Аравія і Катар)», — наводить агентство заяву банку.

Банк Barclays вважає, що навіть якщо угода буде успішною, то зростання цін на нафту, до якого вона може призвести, буде обмеженим. «ОПЕК, як і раніше, стикається з дилемою між вищими цінами на нафту і часткою на ринку, досягти обох цілей вона не в змозі», — йдеться в коментарі Barclays.

На думку аналітиків банку, будь-який позитивний вплив на нафтові ціни залежить і від інших основних виробників нафти. «І хоча оголошена угода є першим конкретним кроком обмежити видобуток і його публічно підтримала Саудівська Аравія, попереду залишається багато важких переговорів, щоб угода реалізувалося», — наголошується в коментарі.

Аналітики Commerzbank зазначають, що успіх угоди буде залежати від того, чи підтримають його Іран і Ірак. «Тепер, коли зняті санкції, Іран навряд чи буде готовий залишити видобуток нафти на рівні 2,9 млн барелів на день, враховуючи, що головним пріоритетом Тегерана є повернути частку ринку, яку він втратив», — наводить Reuters коментар банку.

В Citi Futures підкреслюють, що заморожування не означає скорочення видобутку. «Це більше політична заява, ніж захід щодо стабілізації цін на нафту», — йдеться в коментарі. У компанії також вважають, що в Ірану немає іншого вибору, як відмовитися від цієї угоди.

«Ми очікуємо, що Іран відмовиться від обмежень на видобуток нафти, що дасть іншим експортерам привід для ігнорування угоди, а Саудівська Аравія стане стверджувати, що низькі ціни це вина Ірану, який відмовився підтримати угоду», — йдеться в коментарі Citi Futures, передає РБК.

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У вівторок, 16 лютого, за результатами переговорів у Катарі представники Росії, Катару, Венесуели і Саудівської Аравії вирішили заморозити видобуток нафти на рівні 11 січня за умови, якщо інші виробники приєднаються до цієї ініціативи.