"Укрінтеренерго" купувало вугілля у причетного до фінансування "ДНР" росіянина - ЗМІ

Вартість цього контракту не розголошувалася, йдеться у розслідуванні "Наших грошей".

Крім того, Кацман володіє фірмою "Некст",що перераховувала кошти зареєстрованій у Рівненській області ТОВ "Компанія "Зевс ЛТД".

А ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» постачала м’ясо керівникам "ДНР" та отримувала фінансування з Росії, як свідчить ухвала Рівненського міського суду Рівненської області.

Слідчі встановили, що у серпні-грудні 2015 року "Компанія "Зевс ЛТД" поставила на користь підприємств, підконтрольних терористичній організації "ДНР", м’яса та м’ясопродукції на 1,5 тис. тонн на суму близько 100 млн грн.

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Отримувачів продукції контролювали бойовик 2 батальйону 2 бригади НВФ "Оплот" "ДНР", начальник підрозділу розвідки із позивним "Кусок", міністр економічного розвитку "ДНР", його заступник та ін.

У період поставок "Компанія "Зевс ЛТД" отримала 500 млн російських рублів. Кошти перераховували фірми з Москви, а також окупованих територій України (Донецька, Луганська обл., АР Крим). Зокрема, фірмі "Зевс ЛТД" перерахували гроші три московські компанії: "Арс", "Ніка" і "Некст".

Раніше УНІАН повідомляв, що під виглядом вугілля з ПАР люди, наближені до Віктора Медведчука, продають антрацит з окупованого Донбасу. Зазначається, що замість африканського українські ТЕС, ймовірно, отримують наше ж вугілля з шахт, які знаходяться на неконтрольованій території.