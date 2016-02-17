Міненерговугілля хоче забрати у Мінекології право видачі ліцензій на видобуток нафти і газу

Міністерство енергетики та вугільної промисловості хоче забрати у Міністерства екології та природних ресурсів право на видачу спеціальних дозволів на надрокористування нафтогазових родовищ України, йдеться в повідомленні міністерства.

«Міністерство (енергетики та вугільної промисловості – УНІАН), відповідальне за забезпечення країни енергоресурсами, не має важелів впливу на те, хто, як і яким чином видає дозволи на використання надр, тоді як Держгеонадр (підконтрольне Мінекології - УНІАН), яке видає дозволи, не несе жодної відповідальності за забезпечення країни газом. Необхідно розмежувати функції двох міністерств», - цитує прес-служба міністерства заступника директора департаменту нафтогазового комплексу Міненерговугілля Тетяну Довжок.

У повідомленні також зазначається, що аналогічної точки зору дотримується і сам міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

Як повідомляв УНІАН, голова правління компанії «Укрнафта» Марк Роллінс на виконання вимоги Держгеонадр від 29 січня 2016 року підписав наказ про призупинення в період з 6 по 10 лютого експлуатації свердловин Голубівського, Юр'ївського та Лопушнянского родовищ. Призупинення відомством дії трьох спеціальних дозволів на користування надрами для компанії "Укрнафта" призвела до припинення 11 лютого газопостачання в ряді населених пунктів Дніпропетровської області.

За інформацією НАК «Нафтогаз України» належить 50%+1 акція «Укрнафти»), чотирьом населеним пунктам області (3 451 абонентів) припинено постачання газу.

12 лютого трудовий колектив «Укрнафти» закликав депутатів від фракції «Самопоміч» Вікторію Войцицьку і Андрія Журжія, які ініціювали зупинку трьох спецдозволів, не порушувати стабільну роботу «Укрнафти» і разом з менеджментом і владою сприяти збереженню діяльності підприємства.

Раніше голова правління «Укрнафти» Роллінс зазначав, що готовий погасити існуючу заборгованість компанії у розмірі 10 млрд грн перед державою, але лише у разі вирішення питання погашення боргу компанією «Нафтогаз України» перед «Укрнафтою» на суму 50 млрд грн.