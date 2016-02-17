Ірану можуть запропонувати особливі умови в рамках угоди про заморожування видобутку нафти – Reuters

Ірану можуть запропонувати особливі умови в рамках домовленості про заморожування видобутку нафти з урахуванням його повернення на ринок після зняття санкцій, розповіли Reuters два неіранських джерела, близькі до обговорень в ОПЕК.

«Іран повертається на ринок, і йому потрібно дати особливий шанс, але і потрібно вдатися до деяких розрахунків», — сказав один зі співрозмовників агентства.

Джерела не уточнили, в чому можуть полягати особливі умови. На думку Reuters, це може бути і згода на обмежене збільшення видобутку Іраном або прив'язка зростання виробництва до майбутнього відновлення цін на нафту.

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У вівторок Росія, Саудівська Аравія, Катар і Венесуела заявили про готовність заморозити видобуток нафти на січневому рівні за умови приєднання до цієї ініціативи інших експортерів. Про згоду з цією ідеєю заявили джерела в профільних галузях Іраку і Кувейту, передає РБК.

Міністр нафти ОАЕ Сухейль бін Мохаммед аль-Мазруей повідомив у вівторок у своєму Twitter, що нафтова політика його країни відкрита до співпраці зі всіма експортерами з питань взаємної зацікавленості в стабільності ринку, пише Reuters, відзначаючи, що нічого більше він не уточнив.

Представник Ірану в ОПЕК Мехді Асалі сигналізував у середу, що він займе жорстку лінію на переговорах про обмеження видобутку, яку він має намір збільшувати, поки не досягне досанкційних рівнів. «Просити Іран заморозити рівень видобутку нафти нелогічно... коли Іран був під санкціями, деякі країни збільшили видобуток і вони викликали падіння цін на нафту», — заявив він.

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У середу в Тегеран на переговори з міністром нафти Ірану Біджаном Занганехом прибудуть міністр нафти Венесуели Еулохіо дель Піно, міністр нафти Іраку Адель Абдель Махді і міністр енергетики Катару Мохаммад бін Салех аль-Сада. Представник іранського міністерства заявив, що зустріч розпочнеться в середині дня.

До 2012 року Іран експортував щодня приблизно 2,5 млн бар. нафти. Після введення санкції ці обсяги впали до 1,1 млн бар. в добу. У грудні рівень видобутку нафти в Ірані становив 2,9 млн бар./день.