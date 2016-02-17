"Укренерго" повідомило про постачання електроенергії з Росії в окуповані райони Донбасу

Держкомпанія «Укренерго», оператор Об'єднаної енергосистеми України, повідомила про факт поставок електроенергії з Росії в підконтрольні проросійським сепаратистам райони Донбасу, йдеться в повідомленні компанії.

«Живлення Краснодонського та Антрацитівського енерговузлів, а також частини навантаження Алчевська і Луганська, здійснювалося від ЄЕС Росії повітряною лінією 500 кВ «Перемога-Шахти», - йдеться в повідомленні «Укренерго».

При цьому в компанії не уточнили конкретні періоди поставок електроенергії з Росії, а також те, чи здійснюється на сьогоднішній день енергопостачання зазначених регіонів Донбасу з території Російської Федерації.

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Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» у 2015 році поставив 1,727 млрд кубометрів природного газу підконтрольним проросійським сепаратистам територіям Донбасу.

Україна відмовилася оплачувати ці поставки.