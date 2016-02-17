Прибуток найбільшої нафтогазової компанії Австралії впав у 100 разів

Чистий прибуток австралійської нафтової компанії Woodside Petroleum в 2015 році становив $26 млн (36,6 млн австралійських доларів) проти $2,41 млрд в 2014 році. Майже сторазове падіння прибутку у найбільшої приватної нафтової компанії країни є наслідком падіння нафтових цін з середини 2014 року. Виручка концерну скоротилася на третину: з $7,08 млрд до $4,49 млрд, повідомляє РБК.

Компанія також заявила, що за 2015 рік їй вдалося знизити поріг беззбитковості за грошовим потоком (break-even cash cost of sales) з $14,3 до $11,1 за барель нафтового еквівалента, однак це не допомогло ні виправити фінансові показники, ні підтримати рівень операційного грошового потоку (який скоротився рівно вдвічі, до $2,38 млрд).

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Нафтова криза позначилася і на газовому бізнесі Woodside Petroleum. В першу чергу мова йде про плавучий термінал СПГ «Брауз», який готується до зведення біля північно-західних берегів Австралії. Спільний проект Woodside і голландської Shell «Брауз» покликаний обслуговувати кілька шельфових нафтогазоносних районів загальним обсягом понад 430 млрд куб. м газу і 453 млн бар. газоконденсату. За словами керівництва Woodside, проект залишається беззбитковим за вартості нафти не нижче $35 за бар., тому його майбутнє зараз стоїть під питанням.

За даними Управління енергетичної інформації (EIA) при Міненерго США, в 2014 році в Австралії видобувалося близько 354 тис. бар. нафти щодоби — в два рази менше історичного максимуму, досягнутого в 2000 році. Падіння нафтових цін позначилося на фінансових показниках енергоконцернів, а значить, на їх відрахуваннях до бюджету. За 2015 рік Woodside Petroleum заплатила $243 млн податків проти $993 млн роком раніше. З початку кризи влітку 2014 року австралійський долар знецінився до долара США майже на 25%.

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Woodside Petroleum є найбільшою незалежною енергетичною компанією Австралії, заснованою ще в 1954 році. Її папери торгуються на Австралійській фондовій біржі і входять у провідний індекс ASX 20, який представляє двадцятку провідних концернів країни. За минулий день торгів акції Woodside Petroleum впали на 7%, до 27,49 австралійських доларів. Ринкова капіталізація компанії становила 22,65 млрд австралійських доларів ($16,2 млрд).