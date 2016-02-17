Іран відмовився заморожувати обсяги видобутку нафти

Влада Ірану заявила, що не бачить логіки в обмеженні рівня видобутку нафти і не мають наміру приєднуватися до відповідної домовленості, укладеної у вівторок в Досі представниками Росії і трьох країн ОПЕК, повідомляє ВВС.

"За словами чиновників, відповідальних за взаємодію Ірану з ОПЕК, багато країн нарощували рівень видобутку нафти в той час, коли Тегеран перебував під санкціями Заходу. Тепер, коли ці санкції скасовано, нарощувати рівень видобутку має намір вже сам Іран", - йдеться в повідомленні.

Рішення Тегерана унеможливлює реалізацію підписаної в Досі угоди, оскільки обов'язковою умовою в ньому зазначено згоду на аналогічні заходи всіх країн-членів ОПЕК, до яких входить Іран. При цьому не виключено, що переговори продовжаться.

Деякі інші країни-члени нафтового картелю виступили з підтримкою угоди. Зокрема, про готовність приєднатися до заморожування рівня видобутку нафти офіційно оголосила влада Кувейту.

За даними міністерства нафти країни, Кувейт готовий закріпити рівень видобутку нафти в країні на нинішньому рівні в 3 мільйони барелів на добу. Однак він зробить це тільки в тому випадку, якщо угоду вдасться реалізувати за участю всіх членів ОПЕК.

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Угоду про заморожування видобутку нафти на рівні січня цього року уклали Росія, Саудівська Аравія, Катар та Венесуела. Сукупно ці країни видобувають приблизно чверть усіх світових запасів.

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Метою угоди вважається підвищення стабільно падаючих цін на нафту. При цьому ринки скептично відреагували на підсумки зустрічі в Досі, оскільки учасникам належить домовитися ще з 10 країнами, включаючи Іран.