"Нафтогаз" втричі підвищить вартість транзиту, якщо "Газпром" не збільшить обсяги прокачування

Російський газовий монополіст компанія "Газпром" має заплатити Україні 6,1 мільярда доларів за транзит природного газу за новими тарифами проти 2 мільярдів доларів минулого року у разі відмови збільшувати прокачування газу через українську газотранспортну систему.

Про це у Facebook написав директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, нагадавши, що нові тарифи на транзит газу складаються з двох ставок, одна з яких застосовується до зарезервованих потужностей, а інша (вартість паливного газу) до протранспортированих обсягів.

"Відносно легко можна порівняти, скільки "Газпром" має сплачувати за транзит по території України за старим і новим тарифам. У 2015 році "Газпром" заплатив близько 2 мільярдів доларів за транзит близько 67 мільярдів кубометрів газу територією України. У 2016 році за той самий обсяг транзиту "Газпром" має сплатити 6,1 мільярда доларів. Тобто, в три рази, або на 4 мільярди доларів більше", - написав Вітренко.

При цьому він повідомив, що підвищена вартість транспортування розрахована, виходячи з 110 мільярдів зарезервованих потужностей вітчизняної ГТС для "Газпрому" (згідно з контрактом 2009 року). Разом з тим Вітренко наголосив, що з новими тарифами на транспортування "Газпром" має економічний стимул максимально використовувати зарезервовані потужності.

"Наприклад, якщо обсяг транзиту буде підвищено на 64% - до 110 мільярдів кубометрів, "Газпром" має сплатити лише на 5% (300 мільйонів доларів) більше", - написав топ-менеджер "Нафтогазу".

"Тому, якщо "Газпром" хоче знизити питому вартість транзиту в перерахунку на тисячу кубометрів, він має просто більше транзитувати через Україну. Все в його руках, як говориться", - додав Вітренко.

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Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2015 року Антимонопольний комітет визнав "Газпром" монополістом на ринку транзиту природного газу по території України і розраховував зустрітися з представниками компанії та представити їм докази зловживань монопольним становищем в Україні.

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19 січня 2016 року Україна в односторонньому порядку підвищила для компанії "Газпром" вартість послуги з транзиту російського газу до країн ЄС на 50%. Тариф зріс до 4,5 долара за кожні 100 километров. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, Україна з початку 2016 року повністю змінила підхід до транзиту російського газу в ЄС, встановивши тарифи на вхід і вихід з газотранспортної системи. На даний час "Нафтогаз" судиться з "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі за контрактом 2009 року, в тому числі в частині транзиту російського газу.