"Нафтогаз" втричі підвищить вартість транзиту, якщо "Газпром" не збільшить обсяги прокачування
З новими тарифами на транзит по Україні "Газпром" має економічний стимул максимально використовувати потужності української ГТС.
Російський газовий монополіст компанія "Газпром" має заплатити Україні 6,1 мільярда доларів за транзит природного газу за новими тарифами проти 2 мільярдів доларів минулого року у разі відмови збільшувати прокачування газу через українську газотранспортну систему.
Про це у Facebook написав директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, нагадавши, що нові тарифи на транзит газу складаються з двох ставок, одна з яких застосовується до зарезервованих потужностей, а інша (вартість паливного газу) до протранспортированих обсягів.
"Відносно легко можна порівняти, скільки "Газпром" має сплачувати за транзит по території України за старим і новим тарифам. У 2015 році "Газпром" заплатив близько 2 мільярдів доларів за транзит близько 67 мільярдів кубометрів газу територією України. У 2016 році за той самий обсяг транзиту "Газпром" має сплатити 6,1 мільярда доларів. Тобто, в три рази, або на 4 мільярди доларів більше", - написав Вітренко.
При цьому він повідомив, що підвищена вартість транспортування розрахована, виходячи з 110 мільярдів зарезервованих потужностей вітчизняної ГТС для "Газпрому" (згідно з контрактом 2009 року). Разом з тим Вітренко наголосив, що з новими тарифами на транспортування "Газпром" має економічний стимул максимально використовувати зарезервовані потужності.
"Наприклад, якщо обсяг транзиту буде підвищено на 64% - до 110 мільярдів кубометрів, "Газпром" має сплатити лише на 5% (300 мільйонів доларів) більше", - написав топ-менеджер "Нафтогазу".
"Тому, якщо "Газпром" хоче знизити питому вартість транзиту в перерахунку на тисячу кубометрів, він має просто більше транзитувати через Україну. Все в його руках, як говориться", - додав Вітренко.
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Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2015 року Антимонопольний комітет визнав "Газпром" монополістом на ринку транзиту природного газу по території України і розраховував зустрітися з представниками компанії та представити їм докази зловживань монопольним становищем в Україні.
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19 січня 2016 року Україна в односторонньому порядку підвищила для компанії "Газпром" вартість послуги з транзиту російського газу до країн ЄС на 50%. Тариф зріс до 4,5 долара за кожні 100 километров. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, Україна з початку 2016 року повністю змінила підхід до транзиту російського газу в ЄС, встановивши тарифи на вхід і вихід з газотранспортної системи. На даний час "Нафтогаз" судиться з "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі за контрактом 2009 року, в тому числі в частині транзиту російського газу.
Вчорашня заява про те, що з 2020 року транзитні тарифи будуть знижені в 9 разів, і тому транзит через Україну буде...Опубліковано Юрієм Витренком17 лютого 2016 р.