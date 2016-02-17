S&P снизило прогноз цін на нафту марки Brent

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Рoor's (S&P) в середу погіршило свій прогноз за середньою ціною на нафту марки Brent в 2016 році 40 доларів за барель з очікуваних раніше 55 доларів за барель, повідомляє Прайм з посиланням на реліз агентства.

"Ціни на нафту на спотових та ф'ючерсних ринках тепер знаходяться приблизно на 70% нижче рівнів, на яких вони були в середині 2014 року, коли ціни почали падати", - пише агентство.

Прогноз за середньою ціною на нафту марки Brent в 2016-2019 роки погіршено до 46 доларів за барель з прогнозованих раніше 65 доларів за барель.

Агентство також вважає, що угода між РФ і низкою країн ОПЕК заморожування рівня видобутку нафти не зробить істотного впливу на прогноз.

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"З боку пропозиції, зазначимо, що заморожування буде проходити вже на рекордно високих рівнях видобутку для Росії та Саудівської Аравії. Крім того, зазначимо, що угода є умовним для інших виробників. З точки зору попиту, ми бачимо уповільнення економічного зростання Китаю і боргове навантаження в якості основних причин початку глобального ризику", - повідомляється в релізі.