Ціна на нафту Brent перевищила $35

Про це свідчать дані торгів.

Варто зазначити, що станом на 8:20 за київським часом барель Brent коштував $35,11. Березневий ф'ючерс американської WTI також подорожчав до $31,3.



Нагадаємо, вчора влада Ірану заявила, що не бачить логіки в обмеженні рівня видобутку нафти і не має наміру приєднуватися до відповідної домовленості, укладеної у вівторок в Досі представниками Росії і трьох країн ОПЕК.

Варто зазначити, що угоду про заморожування видобутку нафти на рівні січня цього року уклали Росія, Саудівська Аравія, Катар та Венесуела. Разом ці країни добувають приблизно чверть усіх світових запасів.