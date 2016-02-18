"Нафтогаз" направив Росії повідомлення по інвестиційному спорі через захоплення активів у Криму
Спір виник через незаконне захоплення РФ інвестицій групи "Нафтогаз" в Криму.
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" направила Росії письмове повідомлення про інвестиційному спорі з захопленим активів в Криму в рамках двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Росією і Україною, повідомляє прес-служба компанії.
"Спір виник через незаконне захоплення РФ інвестицій групи "Нафтогаз" в Криму", - йдеться в повідомленні НАКу.
Прес-служба повідомляє, що "Нафтогаз" у відповідності з умовами угоди направив офіційний запит про проведення консультацій та переговорів з представниками РФ в цілях вирішення спору.
"Якщо спір не буде вирішено шляхом переговорів, "Нафтогаз" має намір передати його на розгляд в арбітраж", - підкреслили в компанії.
Читайте також"Нафтогаз" втричі підвищить вартість транзиту, якщо "Газпром" не збільшить обсяги прокачування
Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року "Нафтогаз України" обрав американську юридичну компанію Covington & Burling для подачі позову в міжнародний арбітражний суд з своїх активів в аннексированном Росією Криму.
За ці послуги "Нафтогаз" заплатить американської компанії 1,25 мільйона доларів до кінця 2016 року.
Раніше держкомпанія оцінила у 15,7 мільярда гривень вартість втрачених активів в Криму після його анексії Російською Федерацією і буде через міжнародні суди добиватися відновлення контролю над півостровом і відшкодування збитків.
Читайте такожПозови проти Росії через втрату майна в Криму подали шість українських компаній – МЗС
Крім того, в жовтні 2014 року НАК "Нафтогаз України" звернулася в Стокгольмський арбітраж для перегляду контракту на транзит газу з російським "Газпромом", а також для компенсації коштів за недостатні обсяги прокачування через Україну.