Держгеонадр виставить на аукціон 7 нафтогазових ділянок

Державна служба геології та надр України 22 березня проведе аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами на 11 площах, 7 з яких з запасами газу і нафти.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в газеті "Урядовий кур'єр".

Згідно з повідомленням, на аукціон будуть виставлені три площі з запасами нафти і газу у Львівській області (Пидгирцивская, Добривлянская, Бистрицька), дві в Харківській (Південно-Кисовская і Мурафинская), а також по одній площі в Закарпатській і Сумській областях (Тереблянська і Сурмачевська відповідно).

Крім того, Держгеонадр виставить на аукціоні дві ділянки з запасами піску та піщано-гравійної суміші, одну ділянку з запасами вапна і одну з запасами графітових руд і графіту.

Кінцевий термін подачі заявок на участь в аукціоні – 4 березня 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року глава Держгеонадр Микола Бояркін заявив, що відомство в рамках реформування галузі та з метою мінімізації корупційних ризиків планує впровадити систему електронних аукціонів з продажу нафтогазових ділянок.

Перший аукціон у тестовому режимі відомство планувало провести вже в поточному році.