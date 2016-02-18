Іран пояснив, чому відмовився від замороження видобутку нафти

Іран вважає, що глобальної угоди про замороження рівня видобутку нафти буде недостатньо, щоб підняти ціни, оскільки на ринку зараз панує надлишок пропозиції, розповіли джерела Reuters в іранській нафтовій галузі Ірану.

«Проблема нафтового ринку — це перенасичення. Потрібно зробити що-небудь, аби позбутися від цих зайвих барелів», — сказав один зі співрозмовників агентства, знайомий із позицією іранської влади. Він додав, що «заморожування з боку тих, хто видобуває по максимуму, не допоможе ринку».

Друге джерело заявило, що ідею про угоду слід обговорювати далі, але тоді, коли «країни, що збільшили видобуток (головним чином, Саудівська Аравія), знизять її, а Іран вийде на досанкційний рівень».

У вівторок Росія, Саудівська Аравія, Катар і Венесуела оголосили про готовність заморозити видобуток нафти на січневому рівні, щоб стримати затоварення ринку і підняти ціни. У середу в Тегерані представники ОПЕК провели переговори з Іраном і Іраком, сподіваючись переконати їх приєднатися до угоди.

Іран в ході переговорів наполягав на тому, що йому потрібно повернути ринки, втрачені за час, коли він перебував під санкціями, і що його дії не позначаться на значно на надлишку нафти. Протягом року Тегеран має намір збільшити експорт на 1 млн бар. у добу, пише РБК.

Міністр нафти Ірану Біджан Занганех після закінчення переговорів висловлювався дуже обережно, заявивши, що його країна підтримує ініціативу щодо заморожування видобутку в якості першого кроку до збалансовання ринку і відновлення цін.

Саудівська Аравія і Росія, які є найбільшими експортерами нафти у світі, уточнили, що збалансувати ринок вдасться, тільки якщо всі основні нафтовидобувні країни приєднаються до угоди. Reuters відзначає, що ця ініціатива поки не сильно вразила ринок, ціни на якому протягом тижня відчували сильні коливання.

У четвер нафта марки Brent коштує на лондонській електронної біржі ICE в районі $35/бар. з коливаннями в діапазоні від $34,35 до $35,44 за бар.