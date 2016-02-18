АМКУ направив "Газпрому" рішення про штраф у 86 мільярдів - дав два місяці на виплату

Антимонопольний комітет України пояснив свій штраф у розмірі 86 млрд грн до «Газпрому» недотриманням російською компанією умов контракту від 2009 року на транзит газу через територію України, у результаті чого «Нафтогаз» втратив значні доходи від зниження обсягу прокачування палива до ЄС, йдеться в повідомленні відомства .

В АМКУ пояснили, що, відповідно до умов контракту «Газпром», зобов'язався забезпечити щорічне транспортування 110 млрд куб. м газу по території України.

«Нафтогаз», у свою чергу, формував тариф і прогнозований обсяг доходів за надання послуги з транзиту російського газу, виходячи з обсягів природного газу, які будуть транспортуватися по ГТС України протягом тривалого часу, оскільки контракт має довгостроковий характер.

«Неодноразові звернення, які б дозволили НАК «Нафтогаз України» реалізовувати послугу за обґрунтованою ціною у зв'язку зі зменшенням обсягів природного газу, що транспортується транзитом по території України, «Газпром» залишав без відповіді і відповідного реагування», - йдеться у повідомленні АМКУ.

«Невжиття заходів компанією «Газпром» щодо ціни і умов послуги з транзиту природного газу ... призвело до значних економічних втрат НАК «Нафтогаз України», - резюмували в Антимонопольному комітеті.

Одним із способів розв’язання ситуації, що склалася, АМКУ бачить у проведенні переговорів «Нафтогазу» і «Газпрому», за результатами яких мають бути встановлені обґрунтовані тарифи на послуги з транзиту природного газу по території України, в тому числі з урахуванням положень договору про заснування Енергетичного співтовариства.

«12 лютого 2016 року Комітет направив рішення сторонам у справі, ВАТ «Газпром» як відповідачу, НАК «Нафтогаз України» як третій стороні», - додали в АМКУ.

АМКУ нагадав, що у "Газпрому" є два місяці на виконання рішення.

Як повідомляв УНІАН, Україна у 2016 році підвищить утричі вартість транзиту газу для «Газпрому» в разі відмови збільшити обсяги прокачування.

Компанія «Газпром» повинна буде заплатити Україні 6,1 млрд дол. за транзит природного газу за новими тарифами проти 2 млрд дол. у минулому році у разі відмови збільшувати прокачування газу через українську газотранспортну систему.

24 грудня 2015 року Антимонопольний комітет визнав «Газпром» монополістом на ринку транзиту природного газу по території України і розраховував зустрітися з представниками компанії і надати їм докази їх зловживань монопольним становищем в Україні.