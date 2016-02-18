Саудівська Аравія відмовилася скорочувати видобуток нафти

Голова МЗС Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр заявив, що країна не готова скорочувати видобуток нафти.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство AFP.

"Саудівська Аравія поки не готова скоротити виробництво", - заявив міністр.

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Нагадаємо, 16 лютого в столиці Катару Досі представники Саудівської Аравії, Катару, Венесуели, що входять в ОПЕК, міністр енергетики Росії висловили готовність зберегти в середньому в 2016 році видобуток нафти на рівні січня поточного року, якщо інші країни - виробники нафти приєднаються до цієї ініціативи.