Саудівська Аравія відмовилася скорочувати видобуток нафти
18:41, 18 лютого 2016Енергетика
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Раніше представники Саудівської Аравії, Катару, Венесуели і міністр енергетики Росії висловили готовність зберегти видобуток нафти на рівні січня поточного року.
REUTERS
Голова МЗС Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр заявив, що країна не готова скорочувати видобуток нафти.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство AFP.
"Саудівська Аравія поки не готова скоротити виробництво", - заявив міністр.
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Нагадаємо, 16 лютого в столиці Катару Досі представники Саудівської Аравії, Катару, Венесуели, що входять в ОПЕК, міністр енергетики Росії висловили готовність зберегти в середньому в 2016 році видобуток нафти на рівні січня поточного року, якщо інші країни - виробники нафти приєднаються до цієї ініціативи.
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