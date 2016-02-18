Венесуела підвищила ціни на бензин в 60 разів, однак паливо в країні залишається найдешевшим у світі

Влада Венесуели підняла ціни на бензин більш ніж у 60 разів, повідомляє Slon.ru з посиланням на Bloomberg.

З 18 лютого літр 95-го автомобільного палива буде коштувати шість боліварів, а не 9,7 сентаво. Ціни на літр 91-го бензину зростуть з семи сентаво до одного болівара.

Проте навіть після підвищення цін на автомобільне паливо в Венесуелі залишається найдешевшим у світі.

Вартість бензину у Венесуелі зросла вперше за 20 років, зазначає агентство. Попереднє підвищення цін у 1989 році призвело до масштабних акцій протесту по всій країні і допомогло прийти до влади Уго Чавесу. Останній, побоюючись повторення бунтів, за час перебування при владі (14 років) жодного разу не піднімав ціни на бензин.

Крім того, уряд Венесуели в черговий раз девальвував національну валюту до долара США – на цей раз на 58,73%, передає El Nacional. У результаті офіційний курс долара підвищився з 6,3 болівара до 10 боліварів. У рамках антикризових заходів у країні також будуть підвищені ціни на продовольчі товари, а з 1 березня на 20% збільшено зарплати.

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В середині січня 2016 року президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про введення надзвичайного економічного стану терміном на 60 днів. Криза в країні, що триває останні кілька років, посилилася через падіння світових цін на нафту.

В середині лютого Мадуро заявив, що з 2010 року доходи Венесуели від продажу нафти скоротилися на 4200% – з $3,31 млрд в січні 2010-го до $77 млн у січні 2016-го.