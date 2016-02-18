Ірак, Іран, Венесуела і Катар не змогли домовитися про заморожування видобутку нафти

Міністри нафти Ірану, Іраку, Венесуели і Катару на зустрічі 17 лютого в Тегерані не змогли прийти до угоди про призупинення видобутку нафти в 2016 році для підтримки цін, але готові продовжувати консультації для пошуку оптимальних рішень, випливає із заяви офіційного представника міністерства нафти Іраку Асема Джихаду агентству Sputnik.

"Вчора була проведена зустріч між міністрами нафти Іраку, Ірану, Катару і Венесуели. Ми вітали також участь міністра РФ на зустрічі в Досі. Міністр нафти Іраку підтвердив, що консультації між членами ОПЕК та іншими виробниками тривають і націлені на те, щоб прийти до чогось, що підтримає ціни на нафту на світових ринках", - сказав Джихад.

Відповідаючи на питання, чи була досягнута якась домовленість за підсумками зустрічі, співрозмовник агентства сказав: "Вони підтвердили тільки, що переговори тривають, і значить, потрібно прийти до угоди, яка буде в інтересах усіх і підтримає ціни на нафту".

Говорячи про можливості скорочення виробництва нафти в Іраку, представник міністерства нафти Іраку сказав: "Це залежить від того, які рішення чи угоди приймуть країни ОПЕК та інші виробники. Угода, до якої прийшли чотири країни в Досі пропонує заморозити рівні виробництва, і Ірак підтримує будь-яке рішення, яке підтримає ціни на нафту і підніме їх на світових ринках".

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"До цього моменту сторони принципово домовилися, що потрібно прийти до рішення в інтересах виробників в цілому, як всередині ОПЕК, так і за її межами. Переговори і консультації тривають для того, щоб прийти до спільного рішення", - додав він, повідомляє Прайм.

Міністри нафти Ірану, Іраку, Венесуели і Катару зустрічалися 17 лютого в Тегерані. Планувалося обговорити ситуацію на нафтовому ринку і пропозицію про заморожування видобутку нафти на рівні січня, висунуту за результатами зустрічі РФ і представників країн, що входять в ОПЕК, в Досі.

Перед цим, 16 лютого, за підсумками зустрічі в Досі між міністром енергетики РФ Олександром Новаком і представниками Саудівської Аравії, Венесуели і Катару була досягнута домовленість про готовність зберегти видобуток нафти в середньому в 2016 році на рівні січня поточного року, якщо інші виробники приєднаються до такої ініціативи.