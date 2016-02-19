Олігарх Дерипаска бачить нафту по $18 і долар по 100 рублів, але заспокоює росіян - "не помремо"

Голова російської алюмінієвої компанії «Русал» Олег Дерипаска не виключає, що ціна на нафту може опуститися до $18 за барель, а курс рубля — впасти до 100 руб. за долар, передає ТАСС.

«Вже не можна молитися і чекати, дивлячись на ці котирування, краще вже не буде. Потрібно зрозуміти, що структурне перевиробництво надовго, можемо побачити вартість нафти в $18 — не помремо, і можемо побачити курс в 100 руб. — теж не помремо. Потрібно рухатися, розуміючи, що це буде», — сказав він, виступаючи на Красноярському економічному форумі.

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Він також зазначив, що імпортозаміщення не є виходом зі сформованої економічної ситуації.

«Я не вірю в імпортозаміщення як мантру, імпортозаміщення, мені здається, модель XIX століття. Потрібно виходити на експорт, ресурсів не так багато, але вони у нас є», — сказав голова «Русалу».

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За словами Дерипаски, експорт та диверсифікація несировинного експорту, а саме переробка сировини, сьогодні є пріоритетом.

Раніше він заявляв, що сировинний ривок на світовому ринку закінчився, і закликав готуватися до тривалого періоду поточних цін на сировину. При цьому Дерипаска підкреслив, що нафтові ціни ще не закінчили зниження.