Угорщина скасувала митні талони для контролю за кількістю ввезеного пального

З 18 лютого на угорських КПП при в’їзді в країну з боку Закарпаття більше не видають водіям спеціальні талони, в яких заповнюється кількість пального у бакові авто та кілометраж, пише Mukachevo.net.

Подібні талони заповнялися і на в’їзді, і на виїзді з країни задля контролю кількості пального, яке потрапляє в країну без додаткового акцизного збору. Таким чином, Угорщина раніше протидіяла ввезенню в країну контрабандного пального з України.

Обмеження були введені з 1 березня 2012 року, і передбачали, що один водій може в’їхати в країну з повним баком пального без сплати акцизного податку лише раз на тиждень.

Угорці пояснювали тоді такий крок великою кількістю спекулянтів та фактичних контрабандистів, які по кілька разів на день перетинали кордон у бік Угорщини з повними баками пального, яке «зливали» у прикордонній зоні за зниженими цінами.

Тоді угорці заявляли про мільярдні збитки від таких контрабандистів, які, за даними угорських митників, тоді становили близько 20% загального трафіку на кордоні в межах Закарпатської області.

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Нагадаємо, 1 літр дизелю в Угорщині коштує близько 1 євро, а це наразі 30 гривень, тоді як в Україні 1 літр дизелю можна придбати у 2 рази дешевше.