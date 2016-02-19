Нафтогазові доходи РФ продовжують падати: в січні скоротилися на третину

Через наднизькі ціни на нафту на початку року нафтогазові доходи російського бюджету в січні скоротилися майже на третину порівняно з січнем 2015 року, причому експортні мита на вуглеводні принесли казні менше половини (49%) від показника річної давності.

Про це повідомляє РБК з посиланням на звіт Мінфіну про виконання бюджету, текст якого є в розпорядженні видання.

Нафтогазові доходи бюджету РФ в січні становили 371,1 млрд руб. — це на 8% більше касового плану (344,4 млрд руб.), сказано в звіті Мінфіну, який надійшов у Держдуму. У той же час отримана сума на 29% менша за нафтогазові надходження за січень 2015 року, зазначено у звіті.

Податковий маневр (збільшення ставок податку на нафту і газовий конденсат) сприяв значному збільшенню бюджетних доходів від податку на видобуток корисних копалин (ПВКК) — на 21,5% порівняно з січнем 2015 року. Але збільшені доходи від ПВКК не змогли компенсувати втрати від зниження експортних цін на нафту марки Urals: доходи від експортних мит на нафту і газ у січні 2016 року становили лише 49% від надходжень річної давності.

У січні 2016 року середня ціна Urals склала $28,8 за барель — на 38% нижче, ніж в січні минулого року, і на 44% нижче, ніж в середньому за весь 2015 рік. У Мінекономрозвитку РФ є стресовий сценарій із середньою ціною Urals до $25, але Улюкаєв все ж вважає більш реалістичною ціною $40 за барель у 2016 році.

Близької точки зору дотримується Мінфін, який націлюється на утримання бюджетного дефіциту в межах 3% ВВП за середньорічної ціни в $40, говорив раніше в лютому міністр фінансів Антон Силуанов.

Ставки експортних мит на січень 2016 року розраховувалися в листопаді—грудні, коли ціна Urals ще становила $36-39/бар., додає Мінфін у звіті. І скорочення доходів від експорту нафти могло бути ще більшим, якби не рішення зберегти на 2016 рік торішні ставки експортних мит (замість запланованого зниження), зазначає відомство.

Заморожування експортних мит повинно було б принести казні 200 млрд руб. в цьому році, але за цін на нафту в районі $30 дохід становитиме лише 50 млрд руб., повідомляло агентство Reuters 10 лютого з посиланням на неназваних федеральних чиновників.

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В цілому доходи бюджету порівняно з січнем 2015 року скоротилися на 18% (на 235,9 млрд руб.), хоча бюджет за перший місяць року вдалося виконати з профіцитом у 390,2 млрд руб. Справа в тому, що витрати скоротилися ще сильніше — на 54% (на 842 млрд руб.) відносно січня 2015 року. Влада заощадила на держзакупівлях, випливає з даних міністерства: закупівля товарів, робіт і послуг зменшилась на 676 млрд руб.