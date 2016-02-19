Прем'єр обіцяє подумати про збільшення соціальної норми споживання газу

Уряд розгляне можливість збільшення соціальної норми споживання газу, що становить 1200 кубометрів, після аналізу обсягів споживання всіма групами споживачів за час опалювального сезону, повідомив під час Години уряду в парламенті прем'єр міністр України Арсеній Яценюк.

«За результатами опалювального сезону, за результатами січня місяця ми перевіримо інформацію щодо споживання за категоріями споживачів, і я поінформую вас про те, чи є можливість додати (додатковий обсяг газу до соціальної норми - УНІАН) і чи є в цьому необхідність», - сказав Яценюк.

Він додав, що незалежно від розміру соціальної норми, держава покриє високі рахунки тих, хто має низькі доходи. Також прем'єр зазначив, що 5,5 млн сімей отримують субсидії, що свідчить про ефективність програми. «Я думаю, що ви їздите в регіони і часто зустрічаєтеся з виборцями. Та антитарифна істерія, яка була, вона не відповідала дійсності, тому що інститут субсидій дійсно запрацював», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, жителям України у 2015 році було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 2,4 млрд грн, що на 2 млрд грн, або в 6 разів більше, ніж у 2014 році.

Субсидії на оплату ЖКП у 2015 році було призначено 5,4 млн сімей, що становить 91,1% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. При цьому в міській місцевості субсидії було призначено 3,7 млн сімей, у сільській – близько 1,7 млн сімей. Порівняно з 2014 роком кількість сімей, яким були призначені субсидії, зросла на 3,9 млн, або в 3,6 раза.