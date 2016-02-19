Нафта продовжує дешевшати на даних зі США

Світові ціни на нафту продовжують показувати негативну динаміку на тлі побоювань інвесторів за надлишок на нафтовому ринку після виходу статистики Міненерго США по запасам сировини в країні, повідомляє Прайм.

Станом на 12:56 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 1,78% - до 33,66 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 1,73% - до 32,37 долара за барель.

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Згідно з даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні протягом тижня, який завершився 12 лютого, зросли на 2,1 мільйона барелів, або на 0,4% - до 504,1 мільйона барелів. Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) збереглися на рівні 64,7 мільйона барелів.

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При цьому, запаси бензину зросли на 3 мільйони барелів, або на 1,2% - до 258,7 мільйона барелів, дистиляти - на 1,4 мільйона барелів, або на 0,9% - до 162,4 мільйона барелів.