Мінфін РФ: період низьких нафтових цін може затягнутися на 15 років

Фаза низьких цін на нафту може тривати до 15 років. Про це в інтерв'ю газеті «Ведомости» заявив заступник міністра фінансів Росії Максим Орєшкін.

«Зараз ми увійшли в фазу знижених цін на сировинні товари, і це може тривати до 15 років, як це було в минулі роки. Це означає іншу парадигму порівняно з тим, з чим ми жили попередні 15 років», — вважає він.

Орєшкін зазначив, що при цьому російська економіка краще за інші сировинні адаптується до нових цін на нафту, вона «пройшла далі щодо адаптації до нової реальності».

Читайте такожНафтогазові доходи РФ продовжують падати: в січні скоротилися на третину

Як повідомляв УНІАН, середня ціна на нафту марки Urals, основний товар російського експорту, в січні 2016 року знизилася на 38% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становила $28,75 за барель.

У січні 2015 року середня ціна нафти Urals становила $46,58 за барель.

У грудні 2015 року середня ціна нафти цієї марки склала $36,42 проти $42,11 за барель у листопаді.

Читайте такожВлада Росії про нафту: Ми не чарівники, за ціни в $30 доведеться витрачати резерви

У 2015 році середньорічна ціна нафти Urals склалася на рівні $51,23, знизившись до показника попереднього року майже в два рази.

В уряді РФ оцінюють ризики падіння нафти Urals до $25 за барель.