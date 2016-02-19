Голова "Нафтогазу" оцінює загальну суму претензій до "Газпрому" в $30 мільярдів

Глава найбільшого в Україні державного енергохолдингу "Нафтогаз України" Андрій Коболєв оцінює загальну суму претензій його компанії до російського "Газпрому" в 30 мільярдів доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на круглому столі в Комітеті Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

"Загальна сума (претензій - УНІАН) наближається до 30 мільярдів доларів", - сказав він.

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Як відомо, "Нафтогаз" судиться з російським "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі по двох контрактах: на транзит російського газу до ЄС з території України і контракт купівлі-продажу Україною російського газу. Також "Нафтогаз" має намір судитися з Росією за втрати своїх активів у Криму в результаті анексії півострова.