У "Нафтогазі" пропонують передати управління українською ГТС європейській компанії

Україні для збереження статусу країни - транзитера російського газу в країни Європейського Союзу необхідно залучити до управління своєю газотранспортною системою європейську компанію з бездоганною репутацією.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на круглому столі в Комітеті Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

"Для того, щоб зберегти транзит, нам потрібен іноземний партнер", - сказав глава "Нафтогазу".

"Він (іноземний партнер — УНІАН) нам потрібен не стільки з точки зору інвестицій, скільки для довіри європейських країн до України як транзитного маршруту російського газу", - додав Коболєв.

Також, за його словами, перш ніж залучити іноземного інвестора, необхідно створити незалежного оператора з управління ГТС, який має бути відділений від "Нафтогазу".

"Цей оператор повинен мати свій контракт на транзит газу, а краще декілька, а також свою наглядову раду", - сказав Коболєв.

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Також гголова "Нафтогазу" додав, що однією з вимог компанії в Стокгольмському арбітражі проти "Газпрому" є переведення чинного контракту на транзит російського газу через Україну на майбутнього оператора ГТС.