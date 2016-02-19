"Нафтогаз" чекає зустрічі з "Газпромом" для переговорів про умови транзиту російського газу в ЄС - Коболєв

Держхолдинг "Нафтогаз України" чекає зустрічі з російським "Газпромом" для переговорів про вартість послуг української компанії з транзиту російського газу до Європейського Союзу, повідомив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв журналістам 19 лютого в Києві.

"Ми зараз чекаємо цієї зустрічі. "Газпром" готовий спілкуватися", - сказав Коболєв.

"Питання зараз в тому, про що ми зможемо домовитися? Але дискусія буде, ми її чекаємо", - додав він.

При цьому Коболєв не уточнив будь-якої конкретної дати запланованих переговорів, лише додавши, що зустріч пройде в одній з європейських країн.

Також майбутні переговори з "Газпромом" підтвердив й міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

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Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2015 року Антимонопольний комітет визнав "Газпром" монополістом на ринку транзиту природного газу по території України і розраховував зустрітися з представниками компанії та представити їм докази зловживань монопольним становищем в Україні.

19 січня 2016 року Україна в односторонньому порядку підвищила для компанії "Газпром" вартість послуги з транзиту російського газу в країни ЄС на 50%. Тариф зріс до 4,5 долара за кожні 100 кілометрів.

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За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, Україна з початку 2016 року повністю змінила підхід до транзиту російського газу в ЄС, встановивши тарифи на вхід і вихід з газотранспортної системи. На даний час "Нафтогаз" судиться з "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі за контрактом 2009 року, в тому числі в частині транзиту російського газу.