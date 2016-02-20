Южно-Українська АЕС відключила третій блок від енергосистеми

Южно-Українська АЕС сьогодні, 20 лютого, о 05:45 відключила енергоблок №3 від енергомережі через підвищення рівня теплоносія в парогенераторі за фактом відмови регулятора рівня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, обладнання першого та другого енергоблоків АЕС працює у заданому режимі.

«Радіаційна обстановка на ЮУАЕС відповідає нормам безпеки. Радіаційній фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень, які були заміряні до пуску атомної станції і на 20 лютого 2016 року становить 9 мкР/год», - повідомили і прес-службі і додали: «Викиди та скиди радіоактивних речовин в навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень».

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Южно-Українська АЕС змушена була знизити на 40% потужність енергоблоку №2 через відключення одного з чотирьох головних циркуляційних насосів.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області. Оператором АЕС є держкомпанія «Енергоатом».

Южно-Українська АЕС – це 3 атомних енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт.