Южно-Українська АЕС підключила енергоблок №3 до мережі

Як повідомляє прес-служба держкомпанії «Енергоатом», обладнання першого та другого енергоблоків АЕС працює в заданому режимі.

Радіаційна обстановка на ЮУАЕС відповідає нормам безпеки. Радіаційний фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень, що були заміряні до пуску атомної станції, та на 20 лютого 2016 року становить 9 мкР/год.

Викиди і скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень.

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Нагадаємо, 20 лютого о 5:45 енергоблок №3 Южно-Української АЕС був відключений від енергомережі через підвищення рівня теплоносія в парогенераторі.

Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області. Оператором АЕС є держкомпанія «Енергоатом».

Южно-Українська АЕС – це 3 атомних енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт.