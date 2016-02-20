Мінфін РФ не очікує великого зростання цін на нафту протягом найближчих 2-3 років

Ціни на нафту протягом найближчих двох-трьох років, навіть якщо і зростуть, то не дуже сильно, тому розраховувати на цей фактор при плануванні розвитку економіки РФ не варто, повідомляє Прайм з посиланням на заяву заступника міністра фінансів РФ Максима Орєшкіна.

"Тут потрібно усвідомлювати, що зовнішній фон навряд чи нам допоможе. Ціни на нафту, якщо й зростуть (в перспективі двох-трьох років - ред.), це буде не дуже велике зростання. Тому на цей фактор сильно розраховувати не можна", - сказав він в інтерв'ю одному з телеканалів.

"З точки зору розвитку нашого експорту треба розуміти, що світова економіка не буде швидко рости, тому для того, щоб нарощувати експорт потрібно виграти конкуренцію, потрібно вступати в жорстоку конкуренцію з іншими країнами і вигравати. Тому тут потрібно розраховувати виключно на себе", - додав заступник міністра.

Заступник голови Мінфіну РФ також зазначив, що ціни на сировинних ринках вже увійшли в зону, яка забезпечує балансування ринку в середньостроковій перспективі.

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"Питання - скільки потрібно зниження пропозиції, щоб ринок стабілізувався. Саме від динаміки попиту з боку світової економіки, з боку Китаю якраз залежить обсяг виробництва", - сказав Орєшкін.

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За його словами, близько 5% світового видобутку нафти знаходиться поза зоною операційної рентабельності.