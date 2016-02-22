Нігерія готова приєднатися до плану щодо заморожування видобутку нафти
Нігерія готова приєднатися до плану Росії та Саудівської Аравії по заморожуванню обсягів видобутку нафти.
Про це повідомив міністр енергетики Нігерії Еммануель Качікву, передає Bloomberg.
При цьому міністр вважає за необхідне надати Ірану та Іраку можливості наростити видобуток нафти і повернути ринки, втрачені внаслідок дії санкцій та війни.
"Іран і Ірак були поза ринком деякий час, і якщо вони хочуть повернутися, не потрібно заморожувати їх там, де вони зараз, потрібно заморожувати на більш високому рівні", − сказав Качикву.
Міністр зазначив, що при цьому Нігерія продовжить розглядати можливість збільшення видобутку нафти, але не для експорту, а для внутрішнього споживання. "На даний момент ми не експортуємо навіть ту кількість нафти, яку було встановлено ОПЕК", - зазначив чиновник.
Також Качікву зазначив, що перш ніж проводити саміт країн ОПЕК, необхідно в ході переговорів виробити продуктивні рішення, які вплинуть і на вартість нафти.
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Раніше УНІАН повідомляв, що міністри нафти Ірану, Іраку, Венесуели і Катару на зустрічі 17 лютого в Тегерані не змогли прийти до згоди щодо призупинення видобутку нафти в 2016 році для підтримки цін, але готові продовжувати консультації для пошуку оптимальних рішень.
Перед цим, 16 лютого, за підсумками зустрічі в Досі між міністром енергетики РФ Олександром Новаком і представниками Саудівської Аравії, Венесуели і Катару була досягнута домовленість про готовність зберегти середній рівень видобутку нафти в 2016 році на рівні січня поточного року, якщо інші виробники приєднаються до такої ініціативи.